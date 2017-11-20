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    В Астаре 29-летний мужчина покончил с собой

    По факту ведется расследование

    Астара. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе 29-летний мужчина обнаружен повешенным в лесу.

    Как сообщает южное бюро Report, житель села Шумрюд Вагиф Джавад оглу Мусаев 1988 г.р. вышел утром из дома и не вернулся.

    Обеспокоенные его отсутствием родные, которые также не могли дозвониться до В.Мусаева, приступили к поискам. Его нашли повешенным в лесу недалеко от дома.

    Отмечается, что у В.Мусаева трое детей.

    Тело передано в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкпертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.

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