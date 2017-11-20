В Астаре 29-летний мужчина покончил с собой

Астара. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе 29-летний мужчина обнаружен повешенным в лесу.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Шумрюд Вагиф Джавад оглу Мусаев 1988 г.р. вышел утром из дома и не вернулся.

Обеспокоенные его отсутствием родные, которые также не могли дозвониться до В.Мусаева, приступили к поискам. Его нашли повешенным в лесу недалеко от дома.

Отмечается, что у В.Мусаева трое детей.

Тело передано в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкпертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.