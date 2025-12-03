Видео Пожар в ресторане в Баку потушен Происшествия

В Апшеронской центральной больнице погиб мужчина, упавший с высоты Происшествия

Фидан встретился с Умеровым в Брюсселе В регионе

Таяни: Италия не будет участвовать в программе PURL Другие страны

Сикорский: Альянс упразднит Совет Россия - НАТО Другие страны

Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" достигло 479 человек Другие страны

Рютте: НАТО вовлечен в урегулирование в Украине, но лишь Трамп может вывести ситуацию из тупика Другие страны

Джейхун Джалилов: Зангезурский коридор усилит экономическую интеграцию тюркского мира Внутренняя политика