В Апшеронской центральной больнице погиб мужчина, упавший с высоты
Происшествия
- 03 декабря, 2025
- 23:02
В Абшеронской центральной больнице мужчина погиб, упав с высоты.
Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что погибший Гидаят Мамедзаде (1976 г.р.) упал с 3-го этажа медицинского учреждения по неосторожности.
По данному факту ведется расследование.
