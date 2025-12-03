Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Апшеронской центральной больнице погиб мужчина, упавший с высоты

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 23:02
    В Апшеронской центральной больнице погиб мужчина, упавший с высоты

    В Абшеронской центральной больнице мужчина погиб, упав с высоты.

    Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

    Отмечается, что погибший Гидаят Мамедзаде (1976 г.р.) упал с 3-го этажа медицинского учреждения по неосторожности.

    По данному факту ведется расследование.

    Абшерон больница погибший
    Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasında hündürlükdən yıxılan şəxs ölüb
    Elvis

    Последние новости

    23:13
    Видео

    Пожар в ресторане в Баку потушен

    Происшествия
    23:02

    В Апшеронской центральной больнице погиб мужчина, упавший с высоты

    Происшествия
    22:56

    Фидан встретился с Умеровым в Брюсселе

    В регионе
    22:41

    Таяни: Италия не будет участвовать в программе PURL

    Другие страны
    22:23

    Сикорский: Альянс упразднит Совет Россия - НАТО

    Другие страны
    22:06

    Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" достигло 479 человек

    Другие страны
    21:51

    Рютте: НАТО вовлечен в урегулирование в Украине, но лишь Трамп может вывести ситуацию из тупика

    Другие страны
    21:43

    Джейхун Джалилов: Зангезурский коридор усилит экономическую интеграцию тюркского мира

    Внутренняя политика
    21:33

    Фидан: Атаки на корабли в Черном море указывают на расширение географии войны

    В регионе
    Лента новостей