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В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын

В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын Стали известны детали апелляционной жалобы на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли.
Происшествия
11 января 2022 г. 18:46
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын

Стали известны детали апелляционной жалобы на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли.

Как стало известно Report, в жалобе указывается, что Фонд выступал в качестве арендатора в здании, расположенном на проспекте Мятбуат.

Было отмечено, что между Фондом и арендодателем существуют официальные договоры.

В жалобе отмечается, что никакие суммы, выплаченные по арендной плате, В.Сафарли не присваивал.

В то же время в апелляционной жалобе требуется назначить экспертизу для определения того, превышала ли арендная плата рыночные цены: "Денежные средства по договору были выделены Фонду и в том же порядке переведены на счет Гасанли Шамхала Али оглу (сын Али Гасанова) с обозначением “арендная плата”. На какие цели эти денежные средства были выделены и куда поступили известно".

Защита также выразила недовольство судебным расследованием по эпизоду хищения принадлежащих государству денежных средств в размере 16 928 086,44 маната в результате незаконных действий, совершенных во время строительства здания для журналистов: "Все указания по проведению строительных работ от начала до конца давались Али Гасановым (согласно показаниям свидетелей). Вугар Сафарли не мог оспаривать указания Али Гасанова".

В жалобе отмечается, что по данному эпизоду В.Сафарли не виновен, защита просит вынести в его отношении оправдательный приговор.

Отметим, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Сафарли был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Səfərli Əli Həsənov və oğlu ilə bağlı məhkəməyə şikayət edib

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