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В Анкаре семь человек пострадали в серьезном ДТП

В Анкаре семь человек пострадали в серьезном ДТП В районе Эльмадаг турецкой столицы Анкары семь человек получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей.
Происшествия
2 февраля 2025 г. 09:45
В Анкаре семь человек пострадали в серьезном ДТП

В районе Эльмадаг турецкой столицы Анкары семь человек получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщило İHA.

"Авария произошла в районе Эльмадаг. <...> Перевернулись два автомобиля, семь человек получили ранения", – отмечается в информации агентства.

В одном из транспортных средств, деформированном после столкновения оказались люди, спасатели извлекли пострадавших из автомобиля и передали медикам. После оказания первой помощи на месте происшествия раненые были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ankarada ağır yol qəzasında 7 nəfər yaralanıb

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