В Анкаре семь человек пострадали в серьезном ДТП

В районе Эльмадаг турецкой столицы Анкары семь человек получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей.

В районе Эльмадаг турецкой столицы Анкары семь человек получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей.

Как передает Report , об этом сообщило İHA.

"Авария произошла в районе Эльмадаг. <...> Перевернулись два автомобиля, семь человек получили ранения", – отмечается в информации агентства.

В одном из транспортных средств, деформированном после столкновения оказались люди, спасатели извлекли пострадавших из автомобиля и передали медикам. После оказания первой помощи на месте происшествия раненые были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.