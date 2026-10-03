На фестивале "Тбилисоба" представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана

На проходящем в столице Грузии городском празднике "Тбилисоба" представлены национальная культура, обычаи и традиции, а также блюда азербайджанской кухни.

Как сообщает грузинское бюро Report, в праздничных мероприятиях, проходящих 3-4 октября, также участвуют представители различных народов, проживающих в стране.

В мероприятии также принимает участие Музей азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде, представляющий национальную культуру, обычаи и традиции Азербайджана, а также блюда национальной кухни.

На праздничных площадках проводятся различные культурные, развлекательные и просветительские программы, концерты, спортивные и детские мероприятия. На территориях установлены праздничные декорации и инсталляции, оборудованы фотозоны и зоны отдыха, а также организованы кинотеатры под открытым небом.

Праздничная программа сопровождается музыкальными вечерами и театральными представлениями.

Отметим, что "Тбилисоба" - это ежегодный городской праздник, который знакомит гостей с культурой и традициями разных народов, проживающих в столице Грузии.