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    На фестивале "Тбилисоба" представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 12:10
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана

    На проходящем в столице Грузии городском празднике "Тбилисоба" представлены национальная культура, обычаи и традиции, а также блюда азербайджанской кухни.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в праздничных мероприятиях, проходящих 3-4 октября, также участвуют представители различных народов, проживающих в стране.

    В мероприятии также принимает участие Музей азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде, представляющий национальную культуру, обычаи и традиции Азербайджана, а также блюда национальной кухни.

    На праздничных площадках проводятся различные культурные, развлекательные и просветительские программы, концерты, спортивные и детские мероприятия. На территориях установлены праздничные декорации и инсталляции, оборудованы фотозоны и зоны отдыха, а также организованы кинотеатры под открытым небом.

    Праздничная программа сопровождается музыкальными вечерами и театральными представлениями.

    Отметим, что "Тбилисоба" - это ежегодный городской праздник, который знакомит гостей с культурой и традициями разных народов, проживающих в столице Грузии.

    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    На фестивале Тбилисоба представлены национальные обычаи и традиции Азербайджана
    Азербайджанская кухня Тбилиси (Грузия)
    Фото
    Azərbaycanın milli adət-ənənələri və mətbəxi "Tbilisoba" festivalında təqdim olunub
    Фото
    Azerbaijani traditions and cuisine showcased at Tbilisoba festival in Georgia
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