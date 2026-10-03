В Суговушан переселены 180 семей, в Талыш - 20

В рамках программы "Великое возвращение" в село Суговушан переселены 180 семей, или 591 человек.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, для возвращения жителей в Суговушане построен новый жилой комплекс, включающий 190 квартир.

В селе также отремонтирована средняя школа на 144 ученических места, реконструированы малые ГЭС "Суговушан-1" и "Суговушан-2", построена новая мечеть.

В селе Талыш на первом этапе восстановлены и построены заново 20 частных домов, в которые переселены 20 семей - 90 человек. В селе также восстановлены и реконструированы школа на 78 ученических мест, детский сад, административное здание, объекты общественного питания и другие объекты.