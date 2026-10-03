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    В уборной аэропорта Шереметьево мать, предположительно, задушила новорожденного

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 12:14
    В уборной аэропорта Шереметьево мать, предположительно, задушила новорожденного

    В уборной в московском аэропорту Шереметьево обнаружили тела новорожденного ребенка.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    В ведомстве уточнили, что тела новорожденного мальчика и его 30-летней матери обнаружили в зоне прилета 2 октября.

    "Следователем во взаимодействии с криминалистом проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы",- указали в СК.

    Причины смертей и другие обстоятельства устанавливаются.

    По данным медиа, женщина умерла не в аэропорту, а в больнице из-за потери крови. Она прилетела из Турции вместе с сожителем и дочерью. По прилете женщина почувствовала схватки и направилась в туалет, где родила. После этого она задушила новорожденного ребенка.

    Умышленное убийство Аэропорт Шереметьево Российская Федерация (РФ)
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