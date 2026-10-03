В уборной аэропорта Шереметьево мать, предположительно, задушила новорожденного

В уборной в московском аэропорту Шереметьево обнаружили тела новорожденного ребенка.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что тела новорожденного мальчика и его 30-летней матери обнаружили в зоне прилета 2 октября.

"Следователем во взаимодействии с криминалистом проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы",- указали в СК.

Причины смертей и другие обстоятельства устанавливаются.

По данным медиа, женщина умерла не в аэропорту, а в больнице из-за потери крови. Она прилетела из Турции вместе с сожителем и дочерью. По прилете женщина почувствовала схватки и направилась в туалет, где родила. После этого она задушила новорожденного ребенка.