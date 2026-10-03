Siemens Energy присоединяется к проекту Транскаспийского зеленого энергетического коридора

Совместное предприятие Green Corridor Alliance и германская компания Siemens Energy заключили Меморандум о взаимопонимании, который формирует базу для проработки партнерства в области создания систем электропередачи в рамках проекта Транскаспийского зеленого энергетического коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Green Corridor Alliance Турал Алиев.

Подписанный документ определяет направления взаимодействия сторон, в том числе возможные консалтинговые форматы, в контексте реализации крупномасштабного энергетического проекта. Меморандум был заключен в Берлине на полях казахстанско-германского бизнес-форума, состоявшегося в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию.

Отметим, что ранее стороны подписали Соглашение о неразглашении (NDA) в рамках Бакинской энергетической недели в июне 2026 года.

Энергетический коридор "Центральная Азия-Азербайджан", формируемый Азербайджаном совместно с Казахстаном и Узбекистаном, располагающими значительным потенциалом в области солнечной энергетики, в дальнейшем может быть интегрирован с Каспийско-Черноморским коридором, образуя связующий маршрут между обширными регионами Центральной Азии и Европой через два моря. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан 4 апреля 2025 года при содействии АБР и АБИИ приняли решение о запуске первой фазы инициативы "Каспийский зеленый энергетический коридор". Участники подписали соглашение о взаимодействии в разработке технико-экономического обоснования проекта, предполагающего интеграцию энергосистем трех государств и организацию маршрута транспортировки возобновляемой энергии в Европу.