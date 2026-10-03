"Siemens Energy" Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi layihəsinə qoşulur
- 03 oktyabr, 2026
- 12:23
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"Green Corridor Alliance" birgə müəssisəsi və Almaniyanın "Siemens Energy" şirkəti Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi layihəsi çərçivəsində elektrik ötürmə sistemlərinin yaradılması sahəsində tərəfdaşlığın qurulması üçün baza formalaşdıran Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Green Corridor Alliance"ın baş direktoru Tural Əliyev bildirib.
İmzalanmış sənəd irimiqyaslı enerji layihəsinin həyata keçirilməsi kontekstində tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyət istiqamətlərini, o cümlədən mümkün konsaltinq formatlarını müəyyən edir. Memorandum Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevin Almaniyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Berlində baş tutmuş Qazaxıstan-Almaniya biznes-forumunun kuluarlarında imzalanıb.
Qeyd edək ki, tərəflər bu ilin iyun ayında Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində Məxfilik sazişi (NDA) imzalayıblar.
Azərbaycanın günəş enerjisi sahəsində əhəmiyyətli potensiala malik Qazaxıstan və Özbəkistanla birgə formalaşdırdığı "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan" enerji dəhlizi gələcəkdə Xəzər-Qara dəniz dəhlizi ilə inteqrasiya oluna və iki dəniz vasitəsilə Mərkəzi Asiyanın geniş regionları ilə Avropa arasında əlaqələndirici marşrut yarada bilər. Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan 2025-ci il aprelin 4-də Asiya İnkişaf Bankı və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının dəstəyi ilə "Xəzər yaşıl enerji dəhlizi" təşəbbüsünün birinci mərhələsinə başlanması barədə qərar qəbul edib. İştirakçılar üç dövlətin enerji sistemlərinin inteqrasiyasını və bərpa olunan enerjinin Avropaya nəqli marşrutunun yaradılmasını nəzərdə tutan layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının işlənib hazırlanmasına dair əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar.