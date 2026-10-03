İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    "Siemens Energy" Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi layihəsinə qoşulur

    Energetika
    • 03 oktyabr, 2026
    • 12:23
    Siemens Energy Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi layihəsinə qoşulur

    "Green Corridor Alliance" birgə müəssisəsi və Almaniyanın "Siemens Energy" şirkəti Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi layihəsi çərçivəsində elektrik ötürmə sistemlərinin yaradılması sahəsində tərəfdaşlığın qurulması üçün baza formalaşdıran Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Green Corridor Alliance"ın baş direktoru Tural Əliyev bildirib.

    İmzalanmış sənəd irimiqyaslı enerji layihəsinin həyata keçirilməsi kontekstində tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyət istiqamətlərini, o cümlədən mümkün konsaltinq formatlarını müəyyən edir. Memorandum Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevin Almaniyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Berlində baş tutmuş Qazaxıstan-Almaniya biznes-forumunun kuluarlarında imzalanıb.

    Qeyd edək ki, tərəflər bu ilin iyun ayında Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində Məxfilik sazişi (NDA) imzalayıblar.

    Azərbaycanın günəş enerjisi sahəsində əhəmiyyətli potensiala malik Qazaxıstan və Özbəkistanla birgə formalaşdırdığı "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan" enerji dəhlizi gələcəkdə Xəzər-Qara dəniz dəhlizi ilə inteqrasiya oluna və iki dəniz vasitəsilə Mərkəzi Asiyanın geniş regionları ilə Avropa arasında əlaqələndirici marşrut yarada bilər. Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan 2025-ci il aprelin 4-də Asiya İnkişaf Bankı və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının dəstəyi ilə "Xəzər yaşıl enerji dəhlizi" təşəbbüsünün birinci mərhələsinə başlanması barədə qərar qəbul edib. İştirakçılar üç dövlətin enerji sistemlərinin inteqrasiyasını və bərpa olunan enerjinin Avropaya nəqli marşrutunun yaradılmasını nəzərdə tutan layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının işlənib hazırlanmasına dair əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar.

    Kasım-Jomart Tokayev Tural Əliyev Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi Green Corridor Alliance birgə müəssisə Siemens Energy
    Siemens Energy присоединяется к проекту Транскаспийского зеленого энергетического коридора
    Siemens Energy joins Trans-Caspian Green Energy Corridor project
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:17

    Hakan Fidan: Məkkə Birgə Müdafiə Sazişi ilə bağlı işlər son mərhələdədir

    Region
    23:52

    Çində mədəni su basıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:37

    Fransada anomal istilərin vurduğu ziyan 16 milyard avro qiymətləndirilir

    Digər ölkələr
    23:25

    Türkiyə və Pakistan hərbçiləri Səudiyyə Ərəbistanına yerləşdiriləcək – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    23:16
    Foto
    Video

    Nərimanovda çoxmərtəbəli binada yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    23:07

    Türkiyədə sərnişin təyyarəsində bomba xəbərdarlığı ilə bağlı 143 nəfər təxliyə edilib

    Region
    22:52

    Abşeronda 3 gün əvvəl restoranda döyülən 32 yaşlı kişi bu gün ölüb

    Hadisə
    22:43

    Rəşad Nəbiyev: "İlham Əliyevin dünya çempionatının açılışında iştirakı cüdoya xüsusi önəmin göstəricisidir"

    Fərdi
    22:19

    Litva və Polşa fövqəladə hallarda əhalinin təxliyəsi üçün birgə mexanizm üzərində işləyirlər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti