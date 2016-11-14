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    В Акстафе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Акстафа. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Акстафе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на акстафинской части автомобильной дороги Баку-Газах.

    В результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек (двое мужчин, четверо женщин).

    Раненые Вагиф Алекперов, Иман Мамедов, Рагиле Поладова, Джейран Поладова, Айбениз Исрафилова, Хури Байрамова были помещены в Акстафинскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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