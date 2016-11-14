В Акстафе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

14 ноября, 2016 17:03

Акстафа. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Акстафе произошло тяжелое ДТП. Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на акстафинской части автомобильной дороги Баку-Газах. В результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек (двое мужчин, четверо женщин). Раненые Вагиф Алекперов, Иман Мамедов, Рагиле Поладова, Джейран Поладова, Айбениз Исрафилова, Хури Байрамова были помещены в Акстафинскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.