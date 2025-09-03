В Агсу задержан подозреваемый в умышленном поджоге

Житель села Невахи Агсуинского района Махир Ганиев задержан по подозрению в умышленном поджоге на территории района.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила на горячую линию ведомства "112".

На место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые ликвидировали огонь, не допустив его распространения и перехода на близлежащие посевные площади.

Проведенное службой государственного пожарного надзора расследование показало, что пожар был устроен умышленно. Задержанный 74-летний Ганиев признал свою вину.

Собранные материалы направлены в соответствующие органы для дачи правовой оценки.