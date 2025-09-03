Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    В Агсу задержан подозреваемый в умышленном поджоге

    Происшествия
    • 03 сентября, 2025
    • 14:46
    В Агсу задержан подозреваемый в умышленном поджоге

    Житель села Невахи Агсуинского района Махир Ганиев задержан по подозрению в умышленном поджоге на территории района.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила на горячую линию ведомства "112".

    На место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые ликвидировали огонь, не допустив его распространения и перехода на близлежащие посевные площади.

    Проведенное службой государственного пожарного надзора расследование показало, что пожар был устроен умышленно. Задержанный 74-летний Ганиев признал свою вину.

    Собранные материалы направлены в соответствующие органы для дачи правовой оценки.

    поджог пожары правонарушения регион Агсу
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

    Последние новости

    16:05

    В Сальяне около 4 тысяч абонентов временно останутся без газа

    Энергетика
    16:05

    Пашинян и Хань Чжэн обсудили отношение Армении и Китая

    Другие страны
    16:02

    АЖД: Внутренние пассажироперевозки увеличились на 20%

    Инфраструктура
    16:01

    ОДКБ, СНГ и ШОС подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества объединений

    Другие страны
    15:48

    Shell отказалась от строительства завода по производству биотоплива в Роттердаме

    Энергетика
    15:45

    Минздрав: Большинство жалоб связано с нарушениями санитарных норм в отелях и салонах красоты

    Здоровье
    15:42

    Посол: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Иорданией в сфере строительства и жилья

    Внешняя политика
    15:39

    Казахтелеком и China Energy Overseas Investment совместно построят в Казахстане крупный дата-центр

    В регионе
    15:30

    На станции метро "Ази Асланов" начался новый этап реконструкции

    Инфраструктура
    Лента новостей