В Агсу водители свадебного кортежа арестованы за автохулиганство.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе профилактических мероприятий сотрудниками дорожной полиции Агсуинского района задержаны водители Джамиль Гурбанов и Юсиф Юсифов, которые неоднократно грубо нарушали правила дорожного движения в составе свадебного кортежа на своих автомобилях марок Mercedes и Tofas, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Задержанные фиксировали свои действия на видео и публиковали их в соцсетях.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в районный суд.

По решению суда, в отношении Гурбанова и Юсифова избрана мера пресечения в виде административного ареста на 15 суток с ограничением водительских прав на год.