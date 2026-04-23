    В Агсу водители свадебного кортежа арестованы за автохулиганство.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе профилактических мероприятий сотрудниками дорожной полиции Агсуинского района задержаны водители Джамиль Гурбанов и Юсиф Юсифов, которые неоднократно грубо нарушали правила дорожного движения в составе свадебного кортежа на своих автомобилях марок Mercedes и Tofas, создавая опасность для других участников дорожного движения.

    Задержанные фиксировали свои действия на видео и публиковали их в соцсетях.

    Собранные материалы направлены на рассмотрение в районный суд.

    По решению суда, в отношении Гурбанова и Юсифова избрана мера пресечения в виде административного ареста на 15 суток с ограничением водительских прав на год.

    Ağsuda toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücülər həbs olunub

