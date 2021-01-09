​​​​​​​В Агстафе мужчина убил своего зятя

В Агстафинском районе совершено убийство из огнестрельного оружия.

В Агстафинском районе совершено убийство из огнестрельного оружия.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Садыглы.

По сообщению прокуратуры района, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса был проведен осмотр места происшествия.

Следствие установило, что Талеха Сулейманова убил его шурин Рамиль Мамедрагим оглы Мустафаев, 1991 года рождения, выстрелом из огнестрельного оружия во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Рамиль Мустафаев задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

Необходимые следственные действия продолжаются.

Ведется расследование.