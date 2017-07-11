 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агстафе сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование

    Баку. 11 июля REPORT.AZ/ В Агстафинском районе сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице.

    Как сообщает Report, инцидент произошел 27 июня этого года на территории поселка Вургун.

    Так, житель села Ейналлы Руслан Кабыев, управляющий автомобилем марки "ВАЗ-2106", сбил пытавшегося перейти дорогу жителя поселка Намика Юсифова. Пострадавший был помещен в больницу.

    В Агстафинской центральной районной больнице сообщили, что, несмотря на усилия врачей, Н. Юсифов скончался вчера в больнице.

    По факту в Агстафинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi