В Агстафе произошло ДТП с летальным исходом

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает Report, происшествие было зафиксировано 2 мая в селе Гарагасанли.

Автомобиль марки "Mercedes", управляемый жителем села Эльбрусом Мехдиевым, наехал на переходящего дорогу местного жителя Тофика Намазова. В результате пешеход скончался на месте происшествия.

По факту Агстафинским районным управлением полиции ведется расследование.