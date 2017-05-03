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    В Агстафе произошло ДТП с летальным исходом

    По факту ведется расследование

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как передает Report, происшествие было зафиксировано 2 мая в селе Гарагасанли.

    Автомобиль марки "Mercedes", управляемый жителем села Эльбрусом Мехдиевым, наехал на переходящего дорогу местного жителя Тофика Намазова. В результате пешеход скончался на месте происшествия.

    По факту Агстафинским районным управлением полиции ведется расследование.

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