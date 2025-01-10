В Агстафе приостановлена деятельность ресторана

В Агстафе приостановлена деятельность ресторана.

В Агстафе приостановлена деятельность ресторана.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в ресторане İz, расположенном на территории АЗС İz oil в селе Даг Кесемен Агстафинского района, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и т.д.

В связи с этим было принято решение о приостановлении деятельности ресторана, копия данного решения была вручена владельцу объекта.