В Агстафе подросток погиб под колесами телеги

5 ноября, 2018 10:09

https://report.az/storage/news/20c6e458b4287d500e6419ea0abe42a6/eb00b941-041e-4f52-9dd6-6bcc53d3c0d5_292.jpg Агстафа. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе под колесами телеги погиб подросток. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Салоглу. Так, житель поселка Фамиль Таир оглу Ибрагимов 2004 г.р. упал с передвигавшейся телеги и остался под ее колесами. Получивший тяжелые телесные повреждения Ф.Ибрагимов скончался по дороге в больницу. По факту начато расследование.

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