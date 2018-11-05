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    В Агстафе подросток погиб под колесами телеги

    Агстафа. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе под колесами телеги погиб подросток.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Салоглу.

    Так, житель поселка Фамиль Таир оглу Ибрагимов 2004 г.р. упал с передвигавшейся телеги и остался под ее колесами. Получивший тяжелые телесные повреждения Ф.Ибрагимов скончался по дороге в больницу.

    По факту начато расследование.

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