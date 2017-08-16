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    В Агстафе обнаружено большое количество боеприпасов

    Среди них есть и два пистолета

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками Агстафинского РОП и военнослужащими Государственной пограничной службы, в месте, известном как Джейранчель, на территории района были обнаружены и изъяты пистолет марки "Сигнал", спортивный пистолет, изготовленное кустарным способом оружие типа "Наган", 6 магазинов, 1 магазин для пуль крупного калибра, приклад охотничьего оружия, 129 патронов к автомату и 17 пустых гильз.

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