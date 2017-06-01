 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агстафе легковой автомобиль столкнулся с экскаватором, водитель погиб

    По факту ведется расследование© Report

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Водитель автомобиля, столкнувшегося в Агстафе с экскаватором, погиб.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

    31 мая в 23 часа на территории поселка С. Вургуна города Агстафа житель Абшеронского района Расул Велиев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" врезался в экскаватор марки "Greyder".

    Госпитализированный Р. Велиев скончался в медицинском учреждении.

    Факт расследуется отделением полиции Агстафинского района.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi