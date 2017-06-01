В Агстафе легковой автомобиль столкнулся с экскаватором, водитель погиб

1 июня, 2017 12:54

© Report Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Водитель автомобиля, столкнувшегося в Агстафе с экскаватором, погиб. Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. 31 мая в 23 часа на территории поселка С. Вургуна города Агстафа житель Абшеронского района Расул Велиев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" врезался в экскаватор марки "Greyder". Госпитализированный Р. Велиев скончался в медицинском учреждении. Факт расследуется отделением полиции Агстафинского района.