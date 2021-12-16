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В Агстафе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

В Агстафе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб В Агстафинском районе произошло ДТП.
Происшествия
16 декабря 2021 г. 18:56
В Агстафе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

В Агстафинском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на проходящем через село Пойлу участке автомагистрали Агстафа-Садыглы.

Водитель "ВАЗ-2107" потерял управление за рулем, в результате чего автомобиль врезался в дерево.

Ниджат Тагиев 2002 г.р. (водитель) скончался на месте ДТП. Пассажиры Джавид Анар оглу Ибрагимов (2001 г.р.) и Талят Араз оглу Будагов (2001 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые госпитализированы.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

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