В Агстафе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

В Агстафинском районе произошло ДТП.

В Агстафинском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на проходящем через село Пойлу участке автомагистрали Агстафа-Садыглы.

Водитель "ВАЗ-2107" потерял управление за рулем, в результате чего автомобиль врезался в дерево.

Ниджат Тагиев 2002 г.р. (водитель) скончался на месте ДТП. Пассажиры Джавид Анар оглу Ибрагимов (2001 г.р.) и Талят Араз оглу Будагов (2001 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые госпитализированы.

По факту проводится расследование.