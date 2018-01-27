В Агстафе автомобиль сбил 6-летнего ребенка

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Агстафа. 27 января. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе автомобиль сбил 6-летнего ребенка.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в городе Агстафа.

Житель города Рашад Рустам оглу Велизаде 2012 г.р. при переходе дороги был сбит автомобилем марки "ВАЗ-2107". Пешеход был доставлен водителем в Агстафинскую районную центральную больницу. Врачи оказали пострадавшему первую помощь. Сообщается, что его состояние среднетяжелое.

Расследование по факту ведет Агстафинским районным отделением полиции.