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    В Агстафе автомобиль сбил 6-летнего ребенка

    Сообщается, что его состояние среднетяжелое.© Report

    Агстафа. 27 января. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе автомобиль сбил 6-летнего ребенка.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в городе Агстафа.

    Житель города Рашад Рустам оглу Велизаде 2012 г.р. при переходе дороги был сбит автомобилем марки "ВАЗ-2107". Пешеход был доставлен водителем в Агстафинскую районную центральную больницу. Врачи оказали пострадавшему первую помощь. Сообщается, что его состояние среднетяжелое.

    Расследование по факту ведет Агстафинским районным отделением полиции.

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