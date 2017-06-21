 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агстафе 24-летняя женщина пыталась совершить суицид

    По факту ведется расследование

    Агстафа. 21 июня. REPORT.AZ/ В Агстафе 24-летняя женщина пыталась совершить суицид.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Ашагы Гейджели.

    Местная жительница Айсель Маис гызы Багирова 1993 г.р. пыталась совершить суицид, выпив уксус.

    Женщина была доставлена родными в Товузскую центральную районную больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь.

    Состояние Айсель Багировой расценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi