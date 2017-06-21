В Агстафе 24-летняя женщина пыталась совершить суицид

21 июня, 2017 20:45

Агстафа. 21 июня. REPORT.AZ/ В Агстафе 24-летняя женщина пыталась совершить суицид. Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Ашагы Гейджели. Местная жительница Айсель Маис гызы Багирова 1993 г.р. пыталась совершить суицид, выпив уксус. Женщина была доставлена родными в Товузскую центральную районную больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь. Состояние Айсель Багировой расценивается как тяжелое. По факту ведется расследование.