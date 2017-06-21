Агстафа. 21 июня. REPORT.AZ/ В Агстафе 24-летняя женщина пыталась совершить суицид.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Ашагы Гейджели.
Местная жительница Айсель Маис гызы Багирова 1993 г.р. пыталась совершить суицид, выпив уксус.
Женщина была доставлена родными в Товузскую центральную районную больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь.
Состояние Айсель Багировой расценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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