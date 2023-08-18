В Агджебеди задержаны подозреваемые в совершении краж

В Агджебеди задержаны подозреваемые в совершении краж.

В Агджебеди задержаны подозреваемые в совершении краж.

Об этом Report сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

В Агджебединское РУП поступила информация о совершении кражи с городского кладбища. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи житель района Эльнур Ханларов. Установлено, что он украл алюминиевые детали с могильных оград. Предметы были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, в ходе других мероприятий раскрыты кражи, совершенные в предыдущие месяцы. Был задержан ранее судимый житель района Давуд Ибрагимов, подозреваемый в краже крупного рогатого скота с пастбищ в селе Юхары Авшар. Установлено, что в результате кражи гражданину был нанесен урон в размере 2 тыс. манатов.

По фактам продолжается расследование.