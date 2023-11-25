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В Агджабеди обнаружено огнестрельное оружие

В Агджабеди обнаружено огнестрельное оружие Сотрудники Агджебединского районного отдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений
Происшествия
25 ноября 2023 г. 08:59
В Агджабеди обнаружено огнестрельное оружие

Сотрудники Агджабединского районного отдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, обнаружены и изъяты 1 автомат и 5 патронов к этому оружию, 1 пистолет и 1 винтовка.

Кроме того, местными жителями добровольно сданы полиции хранившееся у них без соответствующих документов 4 винтовки.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədi rayonunda polis əməkdaşları tərəfindən odlu silahlar aşkarlanıb

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