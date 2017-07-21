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    В Агджебеди 24-летний юноша умер на операционном столе

    Э.Сулейманов в течение 17 дней был трижды прооперирован

    Баку. 21июля. REPORT.AZ/ В Агджебединской районной центральной больнице произошел летальный случай.

    Как передает карабахское бюро Report, житель села Ахмедагалы Агдамского района Сулейманов Эльчин Исмихан оглу 1993 г.р. обратился в Агджебединскую РЦБ в растяжением кишечника.

    Врачи 3 месяца назад провели ему операцию. Первая операция оказалась безуспешной. После 24-летний юноша в течение 17 дней был трижды прооперирован.

    Члены семьи утверждают, что Э.Сулейманов скончался из-за большой кровопотери во время последней операции, вернее, из-за халатности врачей.

    Факт расследуется Агджебединской районной прокуратурой.

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