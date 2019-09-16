​В Агджабединском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Ходжаванд. Так, мотоцикл столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате водитель мотоцикла Мубариз Бахруз оглы Аллахвердиев 1982-го года рождения скончался на месте происшествия.

Кроме того, в аварии пострадали жители Агджабединского района - 1965-го года рождения Адалят Алиев и Полад Исмайлов 1975-го года рождения.

Раненые были доставлены в Агджабединскую центральную больницу на машине скорой помощи. По словам врачей, их состояние оценивается как тяжелое.

В связи с фактом ведется расследование.