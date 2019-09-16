​В Агджабединском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Ходжаванд. Так, мотоцикл столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В результате водитель мотоцикла Мубариз Бахруз оглы Аллахвердиев 1982-го года рождения скончался на месте происшествия.
Кроме того, в аварии пострадали жители Агджабединского района - 1965-го года рождения Адалят Алиев и Полад Исмайлов 1975-го года рождения.
Раненые были доставлены в Агджабединскую центральную больницу на машине скорой помощи. По словам врачей, их состояние оценивается как тяжелое.
В связи с фактом ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости