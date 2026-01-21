В Агджабединском районе изъято более 10 кг марихуаны
21 января, 2026
- 17:16
Правоохранительные органы в рамках операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств изъяли в Агджабединском районе Азербайджана более 10 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что в результате операции полиция задержала местного жителя Эльмара Атакишиева, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.
По его месту жительства обнаружено 10 кг 235 г марихуаны. Установлено, что Атакишиев приобрел наркотическое средство с целью продажи.
По факту возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
