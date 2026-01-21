Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Агджабединском районе изъято более 10 кг марихуаны

    Происшествия
    • 21 января, 2026
    • 17:16
    В Агджабединском районе изъято более 10 кг марихуаны

    Правоохранительные органы в рамках операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств изъяли в Агджабединском районе Азербайджана более 10 кг наркотиков.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Отмечается, что в результате операции полиция задержала местного жителя Эльмара Атакишиева, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

    По его месту жительства обнаружено 10 кг 235 г марихуаны. Установлено, что Атакишиев приобрел наркотическое средство с целью продажи.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

    Агджабединский район МВД наркотики марихуана незаконный оборот наркотиков
    Ağcabədidə 10 kiloqram narkotik aşkarlanıb

