В Агджабединском районе изъято более 10 кг марихуаны

Правоохранительные органы в рамках операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств изъяли в Агджабединском районе Азербайджана более 10 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в результате операции полиция задержала местного жителя Эльмара Атакишиева, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

По его месту жительства обнаружено 10 кг 235 г марихуаны. Установлено, что Атакишиев приобрел наркотическое средство с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.