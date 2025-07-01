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В Гаджигабуле найдено тело утонувшего 91-летнего мужчины

В Гаджигабуле найдено тело утонувшего 91-летнего мужчины В Ширванском канале, проходящем через село Гарасу Гаджигабульского района, а также Карабахском оросительном канале, проходящем через село Салманбейли Агджабединского района, утонули два человека.
Происшествия
1 июля 2025 г. 13:53
В Гаджигабуле найдено тело утонувшего 91-летнего мужчины

Найдено тело 91-летнего мужчины, утонувшего на участке Ширванского канала, проходящего через село Гарасу Гаджигабульского района.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, после сигнала о происшествии к поискам привлекли водолазов Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах. Тело Сулеймана Ханахмед оглу Салахова (1934 г.р.) было найдено и передано по назначению.

13:17

В Ширванском канале, проходящем через село Гарасу Гаджигабульского района, а также Карабахском оросительном канале, проходящем через село Салманбейли Агджабединского района, утонули два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту происшествий привлечены водолазно-поисковые группы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время поиски предположительно утонувших Салахова Сулеймана Ханахмед оглу (1934 г.р.) и Амирова Анара Рашад оглу (2008 г.р.) продолжаются.

По предварительным данным, 17-летний житель села Салманбейли А.Амиров находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda batan 91 yaşlı kişinin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB-2

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