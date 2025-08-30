    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    В Агджабеди женщина получила ожоги при пожаре на приусадебном участке

    Происшествия
    • 30 августа, 2025
    • 20:46
    В Агджабеди женщина получила ожоги при пожаре на приусадебном участке

    В селе Тезекянд Агджабединского района произошел пожар в частном хозяйстве.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на приусадебном участке частного дома, принадлежащего Азиеву Музаффару Анвар оглу, загорелись тюки сена, огонь затем перекинулся на хлев.

    При попытке самостоятельно потушить пожар Мамедова Кифаят Алиф гызы (1958 г.р.) получила ожоги различной степени тяжести, она госпитализирована в Агджабединскую районную центральную больницу.

    В результате инцидента погибли восемь голов крупного рогатого скота.

    На место происшествия была вызвана бригада местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, они ликвидировали возгорание.

    По факту ведется расследование.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda yanğın olub, xəsarət alan var

    Последние новости

    22:08

    Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годы

    Другие страны
    21:52

    В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений брату

    Происшествия
    21:42

    Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах Турции

    Армия
    21:39

    СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

    Другие страны
    21:24

    Том Барак: США не намерены менять власть в Сирии

    В мире
    21:21

    СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

    Другие страны
    21:08
    Фото

    Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – Шахин

    Внешняя политика
    21:00

    При ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:52
    Фото

    Фарида Джаббарова: Эти вещи – единственная память о наших любимых

    Внешняя политика
    Лента новостей