В Агджабеди женщина получила ожоги при пожаре на приусадебном участке

В селе Тезекянд Агджабединского района произошел пожар в частном хозяйстве.

Как сообщает карабахское бюро Report, на приусадебном участке частного дома, принадлежащего Азиеву Музаффару Анвар оглу, загорелись тюки сена, огонь затем перекинулся на хлев.

При попытке самостоятельно потушить пожар Мамедова Кифаят Алиф гызы (1958 г.р.) получила ожоги различной степени тяжести, она госпитализирована в Агджабединскую районную центральную больницу.

В результате инцидента погибли восемь голов крупного рогатого скота.

На место происшествия была вызвана бригада местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, они ликвидировали возгорание.

По факту ведется расследование.