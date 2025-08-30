В Агджабеди женщина получила ожоги при пожаре на приусадебном участке
Происшествия
- 30 августа, 2025
- 20:46
В селе Тезекянд Агджабединского района произошел пожар в частном хозяйстве.
Как сообщает карабахское бюро Report, на приусадебном участке частного дома, принадлежащего Азиеву Музаффару Анвар оглу, загорелись тюки сена, огонь затем перекинулся на хлев.
При попытке самостоятельно потушить пожар Мамедова Кифаят Алиф гызы (1958 г.р.) получила ожоги различной степени тяжести, она госпитализирована в Агджабединскую районную центральную больницу.
В результате инцидента погибли восемь голов крупного рогатого скота.
На место происшествия была вызвана бригада местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, они ликвидировали возгорание.
По факту ведется расследование.
Последние новости
22:08
Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годыДругие страны
21:52
В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений братуПроисшествия
21:42
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах ТурцииАрмия
21:39
СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решенийДругие страны
21:24
Том Барак: США не намерены менять власть в СирииВ мире
21:21
СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в странеДругие страны
21:08
Фото
Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – ШахинВнешняя политика
21:00
При ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:52
Фото