Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda yanğın olub, xəsarət alan var
- 30 avqust, 2025
- 20:22
Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda tələfatla nəticələnən yanğın baş verib.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Təzəkənd kənd sakini Həziyev Müzəffər Ənvər oğluna məxsus təsərrüfatda qeydə alınıb.
Yanğını söndürməyə çalışan 1958-ci il təvəllüdlü Məmmədova Kifayət Əlif qızı müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alaraq Ağcabədi Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb.
Hadisə nəticəsində 16 tona yaxın ot kipindən səkkizi yanıb. Həmçinin yanğın zamanı tövlədə olan 8 baş iribuynuzlu heyvan yanaraq tələf olub.
Hadisə yerinə cəlb edilən FHN-nin Ağcabədi rayon yanğınsöndürmə bölməsinin əməkdaşları yanğını söndürərək tövlədə olan digər heyvanların tələf olmasının və alovun yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısını alıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.