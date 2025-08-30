    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda yanğın olub, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 30 avqust, 2025
    • 20:22
    Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda yanğın olub, xəsarət alan var

    Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda tələfatla nəticələnən yanğın baş verib. 

    "Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Təzəkənd kənd sakini Həziyev Müzəffər Ənvər oğluna məxsus təsərrüfatda qeydə alınıb. 

    Yanğını söndürməyə çalışan 1958-ci il təvəllüdlü Məmmədova Kifayət Əlif qızı müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alaraq Ağcabədi Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. 

    Hadisə nəticəsində 16 tona yaxın ot kipindən səkkizi yanıb. Həmçinin yanğın zamanı tövlədə olan 8 baş iribuynuzlu heyvan yanaraq tələf olub. 

    Hadisə yerinə cəlb edilən FHN-nin Ağcabədi rayon yanğınsöndürmə bölməsinin əməkdaşları yanğını söndürərək tövlədə olan digər heyvanların tələf olmasının və alovun yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısını alıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    yanğın   FHN   Ağcabədi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Агджабеди женщина получила ожоги при пожаре на приусадебном участке

    Son xəbərlər

    21:43

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edib

    Hərbi
    21:37

    İsrailin hücumu nəticəsində Husi hökumətinin üzvləri ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:36

    Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindir

    Digər ölkələr
    21:32

    Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:29

    İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişik

    Xarici siyasət
    21:21
    Foto

    Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcək

    Fərdi
    21:17
    Foto

    Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidir

    Xarici siyasət
    21:06

    Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur

    Dünya
    21:04
    Foto
    Video

    "AnewZ" Orta Dəhliz və "Kəmər və Yol" təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti