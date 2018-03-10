В Агджабеди в водном канале обнаружено 580 патронов и 2 автоматных магазина

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ 10 марта в Агджабединском районе на территории села Юхары Саламбейли в водном канале был обнаружен снаряд.

Как передает Report, информация о найденном снаряде поступила из центра Управления кризисными ситуациями МЧС в ANAMA.

Согласно информации, группа быстрого реагирования агентства сразу же была отправлена на место происшествия.

Специалистами агентства на вышеуказанной территории был проведен осмотр Верхне-Карабахского водного канала. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий в канале было обнаружено 580 патронов (480 патронов калибра 5.45 мм и 100 калибра 7.62 мм) и 2 пустых автоматных магазина. Найденные снаряды были перевезены на уничтожение на территорию агентства.