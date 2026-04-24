В Агджабеди в результате пожара погиб 12-летний мальчик
Происшествия
- 24 апреля, 2026
- 09:28
В Агджабеди в результате пожара в частном доме погиб 12-летний мальчик.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Гиямеддинли.
В результате пожара в частном доме, принадлежащем Махире Гусейновой, погиб Имамеддин Ширинов (2014 г.р.).
По факту начато расследование.
21:39
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2Происшествия
21:35
Арагчи встретится в Москве с ПутинымВ регионе
21:13
"Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лигиФутбол
21:02
Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировалсяПроисшествия
20:58
Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026Армия
20:45
Трамп представил детали переговоров с ИраномДругие страны
20:37
Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в ИталииСпорт
20:23
Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем ВостокеВ регионе
20:14
Фото