В Агджабеди в результате пожара погиб 12-летний мальчик

В Агджабеди в результате пожара в частном доме погиб 12-летний мальчик.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Гиямеддинли.

В результате пожара в частном доме, принадлежащем Махире Гусейновой, погиб Имамеддин Ширинов (2014 г.р.).

По факту начато расследование.