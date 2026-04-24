Ağcabədidə evdə yanğın olub, 12 yaşlı yeniyetmə ölüb
Hadisə
- 24 aprel, 2026
- 09:17
Ağcabədidə fərdi yaşayış evində baş verən yanğın zamanı 12 yaşlı oğlan ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Yuxarı Qiyaməddinli kəndində qeydə alınıb.
Hüseynova Mahirə Ocaqqulu qızına məxsus fərdi evdə yanğın zamanı 2014-cü il təvəllüdlü Şirinov İmaməddin Ayaz oğlu ölüb.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
Son xəbərlər
21:09
Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
21:03
Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİBFərdi
20:59
Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:26
"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıbFutbol
20:25
CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərirDigər ölkələr
20:20