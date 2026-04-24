    Ağcabədidə evdə yanğın olub, 12 yaşlı yeniyetmə ölüb

    Hadisə
    • 24 aprel, 2026
    • 09:17
    Ağcabədidə evdə yanğın olub, 12 yaşlı yeniyetmə ölüb

    Ağcabədidə fərdi yaşayış evində baş verən yanğın zamanı 12 yaşlı oğlan ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Yuxarı Qiyaməddinli kəndində qeydə alınıb.

    Hüseynova Mahirə Ocaqqulu qızına məxsus fərdi evdə yanğın zamanı 2014-cü il təvəllüdlü Şirinov İmaməddin Ayaz oğlu ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

    Ağcabədi Yanğın hadisəsi
    В Агджабеди в результате пожара погиб 12-летний мальчик

