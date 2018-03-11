В Агджабеди в канале нашли большой арсенал боеприпасов и взрывчатых веществ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 10-го марта на территории села Верхнего Саламбейли Агджабединского района в водном канале обнаружен снаряд.

Как передает Report, информация об этом поступила в ANAMA из центра Управления в кризисных ситуациях министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

Согласно информации, специальное мобильное подразделение Агенства незамедлительно было отправлено на место обнаружения.

В результате неотложных оперативных мер, предпринятых специалистами Агенства 10-го числа, на вышеуказанной территории из канала были обнаружены и извлечены 580 патронов (480 калибра 5.45 мм и 100 калибра 7.62 мм) и два пустых автоматных магазина. Из-за поднятия уровня воды в канале 11-го марта, оперативно-розыскные мероприятия продолжились чуть позже. В результате было обнаружено еще 700 патронов калибра 5.45 мм, одна ручная граната RQD-5 и один пустой магазин автомата. Все предметы были отправлены в центр уничтожения Агентства для обезвреживания.

В результате неотложных оперативно – розыскных мероприятий, проведенных 10-11 марта, в общей сложности был обнаружен 1281 неразорвавшийся военный снаряд (1180 патронов калибра 5.45 мм, 100 патронов калибра 7.62, одна ручная граната RQD-5) и 3 пустых автоматных магазина.

В окрестности 2000 кв.м. вокруг найденных, неразорвавшихся снарядов был проведен осмотр, других опасных устройств или предметов обнаружено не было.