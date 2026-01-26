Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Агджабеди умер годовалый ребенок

    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 10:43
    В Агджабеди умер годовалый ребенок

    В Агджабеди умер годовалый ребенок.

    Как сообщает Report, 25 января около 17 часов в больнице скончалась жительница села Ранджбар Зейнаб Эльшад гызы Гурбанова, 2025 года рождения.

    По предварительной версии, ребенок умер от эпилепсии.

    По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

    Агджабеди годоволый ребенок село Ранджбар
    Ağcabədidə 1 yaşlı körpə ölüb

    Последние новости

    11:59

    В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и Израиля

    Внешняя политика
    11:55

    В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человек

    Другие страны
    11:54

    В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран

    Здоровье
    11:53

    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Энергетика
    11:53

    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    Здоровье
    11:52

    В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаны

    Происшествия
    11:47

    АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана

    Здоровье
    11:44

    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:44

    В бакинском отеле произошло убийство

    Происшествия
    Лента новостей