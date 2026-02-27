Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Эльвин Асланов: Мемориал в Ходжалы призван увековечить память о жертвах геноцида

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 17:17
    Эльвин Асланов: Мемориал в Ходжалы призван увековечить память о жертвах геноцида

    Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида с архитектурной и концептуальной точек зрения является пространством, созданным с целью сохранения национальной памяти.

    Как сообщает командированный в Ходжалы корреспондент Report, об этом заявил представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов в ходе медиатура, организованного по следам визита президента в город.

    По его словам, мемориал состоит из четырех разделов: "Первые два раздела посвящены сохранению памяти о ходжалинском геноциде. В первом экспозиционном зале отражены история Ходжалы, различные видео- и фотоматериалы, связанные с геноцидом, а также информация об армяно-азербайджанском конфликте. В то же время посетители в первом зале смогут ознакомиться с политико-правовой оценкой ходжалинского геноцида, данной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

    Во втором экспозиционном зале размещена информация, отражающая политику президента Ильхама Алиева в доведении до международной общественности правды о ходжалинском геноциде, а также широкомасштабную деятельность под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой, направленную на увековечение памяти жертв Ходжалинского геноцида.

    Здесь также отражена информация о международной кампании "Справедливость для Ходжалы", проводимой вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Кроме того, в зале представлены макеты памятников, воздвигнутых в ряде стран в память о жертвах ходжалинского геноцида в рамках данной кампании. В целом же мемориал с архитектурной и идейной точки зрения представляет собой пространство, призванное увековечить память жертв геноцида и сохранить национальную память".

    Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşı: Xocalı Soyqırımı Memorialı tarixi yaddaşın yaradılmasına həsr edilib

