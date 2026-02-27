Эльвин Асланов: Мемориал в Ходжалы призван увековечить память о жертвах геноцида

Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида с архитектурной и концептуальной точек зрения является пространством, созданным с целью сохранения национальной памяти.

Как сообщает командированный в Ходжалы корреспондент Report, об этом заявил представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов в ходе медиатура, организованного по следам визита президента в город.

По его словам, мемориал состоит из четырех разделов: "Первые два раздела посвящены сохранению памяти о ходжалинском геноциде. В первом экспозиционном зале отражены история Ходжалы, различные видео- и фотоматериалы, связанные с геноцидом, а также информация об армяно-азербайджанском конфликте. В то же время посетители в первом зале смогут ознакомиться с политико-правовой оценкой ходжалинского геноцида, данной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Во втором экспозиционном зале размещена информация, отражающая политику президента Ильхама Алиева в доведении до международной общественности правды о ходжалинском геноциде, а также широкомасштабную деятельность под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой, направленную на увековечение памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Здесь также отражена информация о международной кампании "Справедливость для Ходжалы", проводимой вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Кроме того, в зале представлены макеты памятников, воздвигнутых в ряде стран в память о жертвах ходжалинского геноцида в рамках данной кампании. В целом же мемориал с архитектурной и идейной точки зрения представляет собой пространство, призванное увековечить память жертв геноцида и сохранить национальную память".