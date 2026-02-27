В селе Ханабад Ходжалинского района до конца года будет отремонтирован 41 дом

В селе Ханабад Ходжалинского района до конца года планируется отремонтировать 41 дом.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, об этом журналистам в рамках медиатура, организованного в район по следам президента, заявила заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

По ее словам, в селе Ханабад реализуются инфраструктурные проекты, отвечающие современным требованиям:

"Всего в селе Ханабад насчитывается 276 домов, из которых 115 непригодны для проживания, а 161 – частично пригоден. На данный момент отремонтированы 120 домов. К концу этого года будет сдан в пользование еще 41 дом. В настоящее время в селе Ханабад реализован ряд социальных проектов. Так, наряду с благоустройством домов и улиц, были восстановлены и коммуникации. Для обеспечения села бесперебойной электроэнергией и "голубым топливом" восстановлены линии электропередачи и газопроводы, в то же время проложены новые электрические, газовые и оптические линии. На территории села построены 3 трансформаторные подстанции. С целью обеспечения водоснабжения села на территории поселка Аскеран построена насосная станция, а также проведены ремонтные работы на субартезианских скважинах и водохранилище на территории села. В настоящее время, в соответствии с существующими потребностями, начаты работы по строительству 2 новых водохранилищ. Кроме того, восстановлены внутрисельские дороги. На берегу озера Ханабад разбит парк, построена эстакада и водружен Государственный флаг".

Отметим, что начался процесс возвращения коренных жителей в отстраиваемое заново село Ханабад. Несколько дней назад в село вернулись 38 семей (154 человека).