ЕК начала временное применение соглашения с МЕРКОСУР

После ратификации Уругваем и Аргентиной соглашения о свободной торговле между ЕС и государствами южноамериканского блока МЕРКОСУР будет применяться и в Европе на временной основе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В январе Совет ЕС уполномочил комиссию временно применять соглашение с момента его первой ратификации одной из стран МЕРКОСУР. Исходя из этого, ЕК теперь приступит к временному применению соглашения", - заявила она в видеообращении.

По словам фон дер Ляйен, ожидается скорая ратификация соглашения и оставшимися членами блока - Бразилией и Парагваем.

Глава ЕК отметила, что продолжит обсуждения с лидерами стран ЕС и Европарламентом, чтобы завершить ратификацию и полное вступление договора в силу и в Евросоюзе.

Защищая соглашение, которое вызывает серьезную оппозицию со стороны некоторых стран ЕС, в первую очередь Франции и Польши, фон дер Ляйен заявила, что оно открывает бесчисленные возможности.

"Оно сокращает тарифы и позволяет экономить миллиарды евро. Оно позволяет нашим малым и средним предприятиям получить доступ к рынкам и масштабам, о которых они раньше могли только мечтать. А также оно дает Европе стратегическое преимущество первопроходца в мире острой конкуренции и коротких горизонтов", - отметила глава ЕК.

Временное применение может начаться уже через два месяца и будет распространяться на страны МЕРКОСУР, которые уже ратифицировали соглашение, сказал на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕС Олоф Джилл.

Он также отметил, что полное вступление в действие документа станет возможным после ратификации со стороны Европарламента. "Это сигнал для другой стороны, что ЕС верен своим обязательствам. Важно понимать, что это соглашение важно для ЕС экономически, политически и стратегически", - отметил Джилл.

По его словам, если выжидать, то другие могут обогнать ЕС: "Мы не можем допустить этого в нынешней геополитической ситуации".