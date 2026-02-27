В Милли Меджлисе предложили ввести обязательную сертификацию тургидов

В Милли Меджлисе Азербайджана призвали сделать сертификацию тургидов обязательной, а также ужесточить регулирование деятельности туристических компаний.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступил депутат Гёйдениз Гахраманов на общественных слушаниях в парламенте.

По его словам, если подобные сертификаты будут выдаваться исключительно гражданам Азербайджана, это послужит защите национальных интересов, а также повышению качества и достоверности информации, предоставляемой туристам.

"Наряду с этим важно внедрить единый текст экскурсий и стандарты для субъектов, оказывающих экскурсионные услуги. Кроме того, включение туристических компаний в государственный реестр должно носить не добровольный, а обязательный характер", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что если закрепить вопрос реестра в законе "О туризме", это усилит защиту прав потребителей на туристическом рынке.

Также Гёйдениз Гахраманов указал на необходимость создания специальных парковочных зон для транспортных средств, перевозящих туристов, что будет способствовать эффективному управлению городской инфраструктурой, обеспечению безопасности дорожного движения и комфорту гостей страны.