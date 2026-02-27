İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Göydəniz Qəhrəmanov: Tur bələdçilərinin sertifikasiyası məcburi olmalıdır

    Milli Məclis
    • 27 fevral, 2026
    • 16:40
    Göydəniz Qəhrəmanov: Tur bələdçilərinin sertifikasiyası məcburi olmalıdır

    Azərbaycanda tur bələdçilərinin sertifikasiya prosesinin könüllü deyil, məcburi qaydada aparılması təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Göydəniz Qəhrəmanov "Azərbaycanda turizmin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" adlı ictimai dinləmədə çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, bələdçilik fəaliyyəti üzrə sertifikat yalnız Azərbaycan vətəndaşlarına təqdim olunduğu halda, həm milli maraqların müdafiəsi, həm də turistlərə ötürülən informasiyanın keyfiyyətinin və dəqiqliyinin artırılmasına xidmət edəcək:

    "Bununla yanaşı, ekskursiya xidmətləri göstərən subyektlər üçün vahid ekskursiya mətninin və standartların tətbiqi də vacib məsələdir. Bundan başqa, neqativ halların və sui-istifadə faktlarının qarşısını almaq üçün turizm şirkətlərinin dövlət reyestrinə daxil edilməsi könüllü deyil, məcburi xarakter daşımalıdır".

    Deputat həmçinin bildirib ki, "Turizm haqqında" qanunda reyestr məsələsinin nəzərdə tutulması turizm bazarında istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini daha da möhkəmləndirəcək:

    "Eyni zamanda, turist daşıyan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi dayanacaq məntəqələrinin formalaşdırılması şəhər infrastrukturunun səmərəli idarə olunması, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və turistlərin rahatlığı baxımından mühüm rol oynayır".

    G.Qəhrəmanov əlavə edib ki, tur-operatorun müştəriyə birbaşa satış həyata keçirməməsi təmin olunmalı, eyni zamanda, tur müddətində yarana biləcək istənilən hadisə ilə əlaqədar məsuliyyətin tur-operatorun öhdəsində olması daha dəqiq formada müəyyənləşdirilməlidir.

    "Bundan başqa, turagentlərin tur-operator fəaliyyəti göstərməməsi, yalnız tur-operator tərəfindən formalaşdırılmış turizm məhsullarının satışını reallaşdırması daha məqsədəuyğun hesab olunur. Bu cür yanaşma turizm sahəsində sağlam rəqabət mühitinin qorunmasına və məsuliyyətin düzgün bölüşdürülməsinə kömək edəcək".

    Göydəniz Qəhrəmanov Milli Məclis tur bələdçiləri tur-operator turagent
    В Милли Меджлисе предложили ввести обязательную сертификацию тургидов

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti