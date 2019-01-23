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    В Агджабеди столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть раненый - ФОТО

    Агджабеди. 23 января. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

    Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке автомобильной дороги Евлах-Бахрамтепе, пролегающем по территории села Гаравелли Агджабединского района.

    Так, гражданин Турции Ибрагим Улусой на управляемом им большегрузном автомобиле столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107".

    В результате аварии 16-летний водитель легкового автомобиля получил тяжелые телесные повреждения. Очевидцы доставили раненого в центральную районную больницу. Личность водителя пока не установлена.

    По факту ведется расследование.

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