В Агджабеди столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть раненый - ФОТО

Агджабеди. 23 января. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке автомобильной дороги Евлах-Бахрамтепе, пролегающем по территории села Гаравелли Агджабединского района.

Так, гражданин Турции Ибрагим Улусой на управляемом им большегрузном автомобиле столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107".

В результате аварии 16-летний водитель легкового автомобиля получил тяжелые телесные повреждения. Очевидцы доставили раненого в центральную районную больницу. Личность водителя пока не установлена.

По факту ведется расследование.