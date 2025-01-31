В Агджабеди пять человек погибли из-за взрыва ручной гранаты 

Трое из погибших в результате взрыва ручной гранаты в Агджабеди являются несовершеннолетними.
Как сообщает Report, в результате инцидента погибли Бахруз Гулиев, Шамиль Гулиев, Натиг Гулиев, Мухаммед Мамедли и Мурад Мамедли.
Ульвия Мамедли и Айсун Гулиева были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
В поселке Хиндарх Агджабединского района в результате взрыва ручной гранаты погибли 5 человек, еще 2 получили ранения.
Как сообщает Report, взрыв произошел после того, как малолетний ребенок нашел гранату и принес ее домой.
В этот момент сработал взрывной механизм.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.
По сообщению Генеральной прокуратуры, в настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия и выполняют другие процессуальные действия. По факту ведется расследование в прокуратуре Агджабединского района.
В поселке Хиндарх Агджабединского района взорвалась ручная граната.
Как сообщает карабахское бюро Report, в результате инцидента 5 человек погибли, 2 получили ранения.
Информацию подтвердили Report в правоохранительных органах.
По данному факту начато расследование.