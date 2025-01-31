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В Агджабеди пять человек погибли из-за взрыва ручной гранаты 

В Агджабеди пять человек погибли из-за взрыва ручной гранаты  Трое из погибших в результате взрыва ручной гранаты в Агджабеди являются несовершеннолетними.
Происшествия
31 января 2025 г. 13:02
В Агджабеди пять человек погибли из-за взрыва ручной гранаты 

Трое из погибших в результате взрыва ручной гранаты в Агджабеди являются несовершеннолетними.

Как сообщает Report, в результате инцидента погибли Бахруз Гулиев, Шамиль Гулиев, Натиг Гулиев, Мухаммед Мамедли и Мурад Мамедли.

Ульвия Мамедли и Айсун Гулиева были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

12:56

В поселке Хиндарх Агджабединского района в результате взрыва ручной гранаты погибли 5 человек, еще 2 получили ранения.

Как сообщает Report, взрыв произошел после того, как малолетний ребенок нашел гранату и принес ее домой.

В этот момент сработал взрывной механизм.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.

По сообщению Генеральной прокуратуры, в настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия и выполняют другие процессуальные действия. По факту ведется расследование в прокуратуре Агджабединского района.

12:46

В поселке Хиндарх Агджабединского района взорвалась ручная граната.

Как сообщает карабахское бюро Report, в результате инцидента 5 человек погибли, 2 получили ранения.

Информацию подтвердили Report в правоохранительных органах.

По данному факту начато расследование.

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Версия на английском языке ФотоHand grenade explosion in Azerbaijan's Aghjabadi claims five lives
Версия на азербайджанском языке ФотоAğcabədidə evdə əl qumbarası partlayıb, 5 nəfər ölüb - TƏFƏRRÜAT - SİYAHI - YENİLƏNİB-2

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