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    В Агджабеди проведен рейд против водителей, нарушивших ПДД - ФОТО - ВИДЕО

    В ходе рейда было выявлено около 30 случаев нарушения правил

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе проведен рейд против водителей, нарушивших правила дорожного движения.

    Как сообщает Report, в ходе рейда, проведенного сотрудниками отделения государственной дорожной полиции Агджабединского районного отделения полиции, было выявлено около 30 случаев нарушения ПДД.

    Во время рейда были задержаны водители, нарушившие правила дорожного движения, установившие в автомобиле дополнительное оборудование, не использующие ремни безопасности, управляющие транспортным средством в нетрезвом состоянии и не имеющие при себе водительских прав; в их отношении составлены протоколы. Также в ходе рейда были случаи неповиновения приказу полиции остановиться и попытки скрыться. 

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