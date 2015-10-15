В Агджабеди проведен рейд против водителей, нарушивших ПДД - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе проведен рейд против водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Как сообщает Report, в ходе рейда, проведенного сотрудниками отделения государственной дорожной полиции Агджабединского районного отделения полиции, было выявлено около 30 случаев нарушения ПДД.

Во время рейда были задержаны водители, нарушившие правила дорожного движения, установившие в автомобиле дополнительное оборудование, не использующие ремни безопасности, управляющие транспортным средством в нетрезвом состоянии и не имеющие при себе водительских прав; в их отношении составлены протоколы. Также в ходе рейда были случаи неповиновения приказу полиции остановиться и попытки скрыться.