В Агджабеди произошло ДТП со смертельным исходом
Происшествия
- 23 марта, 2026
- 17:13
В поселке Хиндарх Агджабединского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, автомобиль марки Mercedes под управлением жителя поселка Шаигa Алескерова 1987 года рождения столкнулся с автомобилем марки Hyundai, за рулем которого находился Байрам Исмаилов (1996 г.р.)
В результате Ш.Алескеров скончался на месте происшествия от полученных травм.
Другой водитель Б. Исмаилов в тяжелом состоянии доставлен в Агджабединскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
