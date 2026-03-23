В Агджабеди произошло ДТП со смертельным исходом

В поселке Хиндарх Агджабединского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает карабахское бюро Report, автомобиль марки Mercedes под управлением жителя поселка Шаигa Алескерова 1987 года рождения столкнулся с автомобилем марки Hyundai, за рулем которого находился Байрам Исмаилов (1996 г.р.)

В результате Ш.Алескеров скончался на месте происшествия от полученных травм.

Другой водитель Б. Исмаилов в тяжелом состоянии доставлен в Агджабединскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.