​В Агджабеди обнаружен взрыватель от противотанковой мины - ФОТО

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) поступила информация об обнаружении мины на территории села Юхары Гиямеддинли Агджабединского района.

Как сообщили Report в АНАМА, на место происшествия были направлены сотрудники агентства, а также отдела полиции Агджабединского района и Центральной больницы Агджабеди.

Специалисты агентства и сотрудники отдела полиции вместе осмотрели пастбище на территории. С целью обеспечения безопасности полицейские оцепили участок. Специалисты агентства в результате срочных оперативно-розыскных мероприятий обнаружили взрыватель от противотанковой мины (МВЗ-62), который был доставлен на полигон для нейтрализации.