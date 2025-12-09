Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Агджабеди автомобиль врезался в стену жилого дома, есть погибший

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 09:32
    В Агджабеди автомобиль врезался в стену жилого дома, есть погибший

    В Агджабеди автомобиль врезался в стену.

    Как передает Report, Ханларов Бахадур Хидаят оглу (1997 г.р.) потерял управление автомобилем марки "Mercedes" и врезался в стену частного жилого дома, расположенного по левой стороне проезжей части.

    Водитель был доставлен в больницу с травмами, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Лента новостей