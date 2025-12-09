В Агджабеди автомобиль врезался в стену жилого дома, есть погибший

В Агджабеди автомобиль врезался в стену.

Как передает Report, Ханларов Бахадур Хидаят оглу (1997 г.р.) потерял управление автомобилем марки "Mercedes" и врезался в стену частного жилого дома, расположенного по левой стороне проезжей части.

Водитель был доставлен в больницу с травмами, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.