Происшествия
21 августа 2025 г. 12:39
В горной местности в Агдере вспыхнул еще один пожар.

Как сообщает карабахское бюро Report, пожар, начавшийся в лесном массиве в горной местности, за короткое время распространился на обширную территорию.

В тушении пожара задействованы сила и и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время пожар продолжается.

Отметим, что вчера в селе Джанъятаг Агдеринского района в горной территории площадью 9 га сгорели сухая трава, кустарники и горючие конструкции непригодного для проживания дома.

Версия на азербайджанском языке Ağdərədə daha bir yanğın başlayıb 

