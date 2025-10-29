В Агдере бетономешалка упала в овраг, водитель погиб
Происшествия
- 29 октября, 2025
- 10:14
В Агдеринском районе произошла смертельная авария с участием бетономешалки.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на территории села Чылдыран.
По предварительным данным, автобетоносмеситель марки HOWO, которым управлял житель села Йенидашкянд Бардинского района, Хафиз Годжаманов (1968 г.р.), сорвался с дороги и упал в овраг.
В результате происшествия водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
По факту ДТП начато расследование.
Происшествия
