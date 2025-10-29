Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 29 oktyabr, 2025
- 09:42
Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Çıldıran kəndi ərazisində baş verib.
Bərdə rayon Yenidaşkənd kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Qocamanov Hafizun idarə etdiyi "HOWO" markalı beton qarışdıran avtomobil idarəetmədən çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Hadisə nəticəsində sürücü H.Qocamanov ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
