    В Агдаше задержан мужчина по подозрению в убийстве собственной матери

    Происшествия
    • 23 марта, 2026
    • 10:04
    В Агдашском районе Азербайджана полиция задержала сына, подозреваемого в убийстве матери.

    Как сообщает местное бюро Report, 23 марта около 06:00 в селе Ашагы Гобуюстю Агдашского района было обнаружено тело Анаханым Абиловой, 1956 года рождения, с телесными повреждениями.

    В результате действий сотрудников полиции был задержан сын женщины, 37-летний Рахиб Абилов, подозреваемый в совершении преступления.

    По факту проводится расследование.

    Агдашский район Насильственная смерть МВД Азербайджана
    Ağdaşda anasını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub
    10:32

    Генштаб ВСУ: РФ атаковала Украину 251 ударным дроном

    Другие страны
    10:27

    МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 24 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    10:25
    Фото

    Посольство Пакистана в Баку отметило 79-ю годовщину независимости страны

    Внешняя политика
    10:17

    Азербайджан в январе-феврале увеличил производство стекла более чем на 5%

    Промышленность
    10:04

    В Агдаше задержан мужчина по подозрению в убийстве собственной матери

    Происшествия
    10:01

    В Лондоне подожгли четыре машины скорой помощи еврейской общины

    Другие страны
    09:55

    Иран заявил о новых ударах по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке

    Другие страны
    09:43

    Нефть Brent торгуется у отметки $113 за баррель

    Энергетика
    09:34

    В Кыргызстане предлагают запретить рекламу детских смесей

    В регионе
